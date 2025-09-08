¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Modelo agotado? Petrecca sacó menos de la mitad de los votos que en elecciones anteriores

Un modelo desgastado tras 10 años de gestión, poca renovación y la designación de un "sucesor" puesto a dedo, y nada menos que su cuñado Juan Fiorini, fueron los detonantes para que Pablo Petrecca en la categoría a senador saque menos votos que la candidata a concejal Agustina de Miguel. 

Por Redacción

Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 13:19

Los números no mienten. La performance del petrequismo fue la peor desde que llegó al poder y si se compara con elecciones anteriores, tanto Ejecutivas como Legislativas, el oficialismo local sacó menos de la mitad de los votos. 

Luego de conocerse los resultados, PEtrecca se dirigó a la militancia y expresó: "como Intendente y responsable de conducir los destinos de esta ciudad, nunca tenemos que dejar de escuchar a los vecinos"

Y tras darle la bienvenida a Fiorini, explicó que "en Junín habrá un cambio muy importante, porque Juan Fiorini va a asumir el compromiso de ser el nuevo Intendente. Será el responsable de conducir los destinos de esta ciudad para el 10 de diciembre, con muchos valores y con un método de trabajo que venimos aplicando y es exitoso. Hombres y mujeres que hemos formado será el que siga transformando y desarrollando a Junín y ese equipo acompañará a Juan (Fiorini)".

Números 

Elecciones Ejecutivas de 2015: 24.689 votos (Cambiemos)
Elecciones Legislativas de 2017: 30.205 votos (Cambiemos)
Elecciones Ejecutivas de 2019: 32.610 votos (Juntos por el Cambio) 
Elecciones Legislativas de 2021: 27.368 votos (Juntos)
Elecciones Ejecutivas de 2023: 25.487 votos (Juntos por el Cambio) 
Elecciones Legislativas de 2025: 15.850 votos a concejal (Somos) y 15.567 votos a Senador (Somos).

 