¿Modelo agotado? Petrecca sacó menos de la mitad de los votos que en elecciones anteriores

Los números no mienten. La performance del petrequismo fue la peor desde que llegó al poder y si se compara con elecciones anteriores, tanto Ejecutivas como Legislativas, el oficialismo local sacó menos de la mitad de los votos.

Un modelo desgastado tras 10 años de gestión, poca renovación y la designación de un "sucesor" puesto a dedo, y nada menos que su cuñado Juan Fiorini, fueron los detonantes para que Pablo Petrecca en la categoría a senador saque menos votos que la candidata a concejal Agustina de Miguel.

Luego de conocerse los resultados, PEtrecca se dirigó a la militancia y expresó: "como Intendente y responsable de conducir los destinos de esta ciudad, nunca tenemos que dejar de escuchar a los vecinos"

Y tras darle la bienvenida a Fiorini, explicó que "en Junín habrá un cambio muy importante, porque Juan Fiorini va a asumir el compromiso de ser el nuevo Intendente. Será el responsable de conducir los destinos de esta ciudad para el 10 de diciembre, con muchos valores y con un método de trabajo que venimos aplicando y es exitoso. Hombres y mujeres que hemos formado será el que siga transformando y desarrollando a Junín y ese equipo acompañará a Juan (Fiorini)".

Números

Elecciones Ejecutivas de 2015: 24.689 votos (Cambiemos)

Elecciones Legislativas de 2017: 30.205 votos (Cambiemos)

Elecciones Ejecutivas de 2019: 32.610 votos (Juntos por el Cambio)

Elecciones Legislativas de 2021: 27.368 votos (Juntos)

Elecciones Ejecutivas de 2023: 25.487 votos (Juntos por el Cambio)

Elecciones Legislativas de 2025: 15.850 votos a concejal (Somos) y 15.567 votos a Senador (Somos).