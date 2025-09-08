Valeria Arata: "Es el triunfo de la unidad del campo nacional y popular"

La ista de Fuerza Patria fue la más votada en la cuarta sección, con el 40.34% de los votos en la región, que accede a 3 escaños; La Libertad Avanza, quien con el 30,30% se quedó con el segundo puesto, se queda con dos bancas; y en tercre lugar Somos Buenos Aires, con un 19,92%, que alcanzó dos escaños.

Al respecto, una de las legisladoras electas es Valeria Arata, quien aseguró que "hoy nos toca a Fernando (Burgos) y a mí ser las caras más visibles, pero en realidad hay un gran equipo unido, que trabaja en conjunto para que podamos llegar a este resultado, que es lo que queríamos para representar a nuestros vecinos y vecinas".

"Nuestro compromiso es seguir caminando, hoy asumimos la responsabilidad de defender en una banca de la Legislatura a los juninenses y vecinos de la Cuarta Sección Electoral, sobre todo en este momento difícil que estamos viviendo en el contexto nacional”, prometió.

Por último, la legisladora electa subrayó: "Hay que destacar la unidad que se logró desde el campo nacional y popular, con la fuerza del peronismo, y celebrar la lista de renovación absoluta que tenemos en Junín, porque la gente de Junín nos pide caras nuevas, gente nueva, con muchos sectores representados, así que continuaremos trabajando de la misma manera que venimos haciendo".