Quedó alojado en la Unidad Penal 49, Juan Carlos Báez, imputado por el rapto de la menor de 12 años

Juan Carlos Báez el hombre de 32 años que raptó a la menor de 12, el 13 de agosto último, fue alojado en la Unidad Penal 49 ubicada en el Complejo Penitenciario sobre la Ruta Nacional 188.

Días pasados fue dictada la prisión preventiva, a pedido de la fiscal, Dra. Vanina Lisazo y otorgada por el Juzgado de Garantías 1, subrogado por la Dra. María Laura Durante.

Otro de los pasos dados en el marco de la causa fue la audiencia convocada tal como lo establece el CPP en su art. 308, para que preste declaración indagatoria.

En ese momento, asistido por su asesor letrado, que es el defensor oficial, Dr. Gerardo Doyle, se negó a declarar.

Hay en la actualidad un nuevo paso dado por la defensa técnica de Báez, fue solicitar que se le dé alojamiento en una unidad carcelaria del complejo Florencio Varela, lugar de cercanía con su domicilio real y donde vive su grupo familiar.

