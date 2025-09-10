Con préstamo internacional sigue la construcción de Autovía N°5

La autovía entre Mercedes y Suipacha continúa avanzando. Es una obra que debe si o si realizarse dado que no se usan fondos del Gobierno, sino de un préstamos otorgado a nivel internacional por la gestión previa a Milei.

Se están construyendo puentes de canales, pasos peatonales, desmonte, nivelado y otros aspectos claves.

La doble mano entre Mercedes y Suipacha es una obra fundamental, sumamente reclamada y necesaria para la seguridad vial especialmente, siendo el cuidado de la vida la cuestión clave.

La ruta n°5 se ha convertido en una de las más transitadas en los últimos años.

Fuente hoymercedes