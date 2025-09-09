La selección se despide en Ecuador

Por la décima octava y última fecha de las Eliminatorias Conmebol, las selecciones de Ecuador y Argentina se enfrentan en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo desde las 20 horas con el arbitraje de Wilmar Alexander Roldán Pérez.

Con los dos equipos clasificados (38 y 26 puntos), la albiceleste no contará con Lionel Messi ni Cristian Romero y se esperan variantes y cambios de sistema para cerrar unas eliminatorias brillantes que lo dejaron en la cima de la tabla con la clasificación al Mundial 2026 lograda tempranamente.

Probables formaciones:

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Julio Soler; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.