Cómo votó cada localidad del Distrito de Junín

En el distrito Junín, escrutados el cien por ciento de las mesas, en el orden de concejales y consejeros escolares, se impuso Fuerza Patria con el 35,20%, en segundo lugar se posicionó Somos Buenos Aires con 31,03% y La Libertad Avanza se ubicó como la tercera fuerza política con 22,90% de los votos .

Agustín Roca ganó Somos Buenos Aires con el 41,40%, Fuerza Patria con el 26,91 de los votos y La Libertad Avanza con el 23,24%.

En Agustina ganó Fuerza Patria con el 38,48 por ciento de los votos, Somos Buenos Aires obtuvo 34,70% y La Libertad Avanza 17,86%.

En Fortín Tiburcio ganó Somos Buenos Aires con el 48,12% de los votos, segundo se ubicó La Libertad Avanza co el 25% y tercero Fuerza Patria con el 13,12%.

En la ciudad de Junín Fuerza Patria obtuvo 35,49%; Somos Buenos Aires 30,64% y La Libertad Avanza con el 22,96%.

En Laplacette se posicionó primero Fuerza Patria con el 32,83%; segundo La Libertad Avanza con el 31,34% y Somos Buenos Aires resultó tercero con el 28,35%.

En Morse -su delegada Guillermina Sofía integraba la lista de candidatos a concejales de Somos- este espacio sumó el 49,53% de los votos; segundo se ubicó La Libertad Avanza con el 21,36% y tercero Fuerza Patria con el 19,92%.

En Saforcada, Fuerza Patria obtuvo 36,21%; Somos Buenos Aires se ubicó segundo con el 29,35% y La Libertad Avanza tercero con el 22,49.

Todos los espacios

En cuanto a la totalidad de los votos obtenidos por los espacios políticos que participaron de las elecciones en el distrito de Junín, los resultados discriminados por fuerza son los siguientes:

Fuerza Patria: 17.997 votos (35,20%); Somos Buenos Aires 15.850 votos (31,03%), La Libertad Avanza 11.695 votos (22,90); Potencia: 2.250 votos (4,40%); Partido Libertario: 943 votos (1,84); Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad: 873 votos (1,70%); Unión y Libertad: 551 votos (1,97%); Unión Liberal: 503 votos (0,98%); Frente Patriota Federal: 228 votos (0,44%); Es con vos es con Nosotros: 198 votos (0,38%).

Hubo 248 mesas habilitadas, la cantidad de electores totales en el distrito era de 83.950 y fueron a votar el 64,06% de dicho padrón, 53.783 juninenses.

Votos válidos: 5.736, votos afirmativo: 51.068, votos en blanco: 4,96%, votos impugnados: 0,08

Según las proyecciones, aunque ahora todo dependerá del escrutinio final que realice la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y que comenzará esta semana, Fuerza Patria estaría logrando cuatro bancas en el Concejo Deliberante, mientras que Somos y La Libertad Avanza obtendrían tres concejales cada uno. De esta manera los concejales electos hasta el momento serían: Fernando Burgos, Clara Bozzano Flavio Bojko y Laura Tejo (FP); Agustina De Miguel, Manuel Llovet y Agostina Larocca (Somos) y Diego Cristina, Rocio Caizac y Leo Juliá por (LLA).

Ahora esperan los resultados finales de la Junta Electoral que determinará fehacientemente que cantidad de ediles y consejeros escolares ingresará cada una de las tres principales fuerzas políticas juninenses.