Fiorini asume el 10 de diciembre como intendente: "Es un gran desafío pero estoy preparado para eso"

El actual presidente del Concejo Deliberante, Juan Fiorini, se transformará a partir del 10 de diciembre, en el próximo Intendente de Junín, dado que su cuñado, Pablo Petrecca, fue electo senador bonaerense.

Ayer, en el búnker de Somos, Fiorini dejó sus sensaciones: "Es un gran desafío pero estoy preparado para eso. Desde mañana a trabajar en el Concejo y a partir de diciembre será otra etapa. A partir de estas elecciones veremos si el gobierno nacional toma otra postura de más consenso y como juninense trabajaremos en conjunto. Este equipo conoce los barrios, cada lugar de Junín, trabaja con las instituciones y tiene experiencia. Aprovecharemos para renovar el equipo".

Respecto a los resultados, analizó que "todos tenemos que escuchar los resultados. La mayoría de los proyectos se basan en el diálogo, en el consenso y en el debate. Hay muchas cosas inconclusas en Junín y queremos terminarlas, tenemos dos años más para lograr eso y ojalá sea con el gobierno provincial y nacional".

"Ese lazo con Pablo (Petrecca) no se rompe, se fortalece. Más allá de la disputa a nivel provincial-nación, nos dio un voto de confianza. Vamos a seguir trabajando. Tenemos un gran equipo, muchas personas valiosas y con valores. Vamos a seguir trabajando para generar oportunidades, sacándole el pie de encima al privado, generando obra pública y acompañando a quienes quieren invertir. Muchas cosas ya están pasando pero podemos generar muchas más", aseguró.