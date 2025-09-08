Ruta 7: Una ambulancia que transportaba a una bebé y su mamá chocó contra un caballo

En horas de la madrugada del día de hoy, una ambulancia que transportaba a una bebé y su mamá desde San Luis con destino al Hospital Garrahan en Buenos Aires, colisionó con un equino suelto en el Km 210 de la Ruta 7, cerca de uno de los ingresos a Chacabuco.

Por fortuna y más allá de algunos golpes, tanto la nena, su madre, como así también los tripulantes de la ambulancia, no resultaron heridos. De todas formas, el vehículo no pudo continuar su camino. Por esta razón, una ambulancia de nuestra ciudad reemplazó a la accidentada para que de esta manera puedan continuar el camino rumbo al Garrahan.

Fuente chacabucoenred