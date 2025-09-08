El conductor de una pick up embistió a dos motos: Hay dos víctimas fatales

El conductor de una pick up embistió a las dos motos en las que se desplazaban tres personas y que circulaban en su mismo sentido.

Las víctimas fatales son dos de los cuatro involucrados y fallecieron en el lugar, mientras que el sobreviviente fue trasladado por el SAME al hospital, con politraumatismos y se encuentra fuera de peligro.

El conductor del rodado mayor, una persona que sería de El Porvenir, actualmente radicado en Villegas, resultó ileso, aunque se encontraba en total estado de shock, por lo que fue también trasladado al hospital.

Los motociclistas eran jóvenes oriundos de General Villegas.

Si bien se deberán aguardar las pericias, los primeros datos indican que la camioneta embistió de atrás —por alcance— a las motos, desplazándose los tres vehículos hacia la mano izquierda.

Sobre el asfalto quedaron las huellas de un frenado de varios metros.

En el lugar trabajaron Bomberos de Tres Algarrobos y General Villegas, personal de la Policía Comunal y Seguridad Vial.

Las víctimas

El hecho ocurrió en el kilómetro 608, a unos 20 kilómetros de la vecina localidad, hacia donde se dirigían los motociclistas, de acuerdo a los primeros datos.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Julio César Juaristi, de 25 años, y Bruno Daniel Miranda, de 16 años, quienes fallecieron en el lugar.

El tercer ocupante de la moto, Darío Benjamín Juaristi, de 18, quien sufrió un traumatismo encéfalo craneano con una pequeña fractura y hematoma, contusión pulmonar y excoriaciones múltiples, fue trasladado de urgencia al hospital, donde permanece internado en Terapia Intensiva, estable y con evolución favorable.

En tanto, el conductor de la Ford Ranger, Juan Ignacio Ramos, de 32 años, oriundo de El Porvenir, radicado en General Villegas, resultó ileso, pero visiblemente afectado emocionalmente por lo ocurrido

Fuente junin24