Quiénes son los 21 nuevos residentes de distintas disciplinas que se incorporan al HIGA Junín

Se celebró en el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de Junín el acto de bienvenida a los nuevos residentes, que marcan el inicio de una nueva etapa de formación profesional.

En total se incorporan 21 jóvenes de distintas especialidades del centro de salud.

La ceremonia contó con la presencia del director ejecutivo del HIGA, Fernando Crocco, y de los directores asociados Cristina Tejo, Cristina Cerulli y Mario Scévola, además de la jefa de la Sala de Docencia e Investigación, Laura Larghi.

Este año se suman:

Anestesiología: Federico Suburu.

Bioquímica Clínica: Catalina De las Vecillas Zita, Ana Laura Jaca Ros y Emmanuel Soria Cecconi.

Cirugía General: Camila Marcela Postovoy.

Clínica Médica: Vicente Ávila.

Enfermería en Neonatología: Romina Marcela Soriano.

Nutrición en Salud Pública y Comunitaria: Juan Ignacio Caffe y Fiorella Capua.

Obstetricia: Martina Soledad Liceaga y Violeta Uelan.

Ortopedia y Traumatología: Ronny Andrey Pazán Tapia y Matías Gabriel Rimoldi Puga.

Psicología Clínica: Julietta Ahmed Farha.

Psiquiatría: Lucía Rikal Strosio y Mariela Isabel Rasso.

Tocoginecología: María José Cabrera y Selene González.

Trabajo Social: Brenda Beccaglia, Lola Quintana y Rober Giuliodoro.