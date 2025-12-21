Petrecca respaldó el polémico proyecto de Reforma Laboral: "Modernizar las leyes laborales es cuidar los nuevos empleos"

El senador provincial Pablo Petrecca respaldó el prolémico proyecto de Reforma Laboral que el Gobierno de Javier Milei busca promover en el Congreso Nacional. Así lo expresó el intendente con pedido de licencia en el marco del debate “Modernización laboral, entre lo ideal y lo posible”, actividad fue organizada por la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), junto a CAME y FEBA, y contó con la disertación del Dr. Jorge Samouelian.

El legislador por la cuarta señaló que “el trabajo cambió, los empleos cambian y las formas de producir cambian, pero las leyes siguen mirando un mundo que ya no existe”, advirtiendo que esa desconexión tiene consecuencias concretas sobre la economía local y el sostenimiento del empleo.

En ese sentido, Petrecca puso como ejemplo un caso ocurrido en la ciudad de Junín: el de un comercio con apenas tres empleadas que se encuentra al borde del cierre como consecuencia de un juicio laboral: "Cuando el sistema castiga a quien da trabajo, no hay ganadores".

"Defender los derechos laborales es irrenunciable. Pero sin previsibilidad jurídica, sin reglas modernas y sin sentido común, el resultado es menos empleo, más informalidad y más comercios que bajan la persiana", afirmó.

Y agregó: "Desde la Legislatura tenemos la obligación de dar este debate sin prejuicios ni slogans. Modernizar las leyes laborales es cuidar los nuevos empleos, sostener a las PyMEs y defender el trabajo genuino. Junín y la provincia necesitan reglas que acompañen el futuro, no que lo frenen".