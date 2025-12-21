El Parque Natural Laguna de Gómez inaugura la temporada

Este domingo, desde las 17:30 horas, el Parque Natural Laguna de Gómez inaugurará oficialmente la temporada de verano. Será la primera temporada con gaua tras la sequíz de los últimos años.

Bajo el lema “Volvió el agua, volvés vos”, la laguna iniciará su etapa veraniega, tan esperada para fomentar el turismo regional y revalorar uno de las máximos atractivos de la ciudad y el partido.

En época de bajo turismo, la entrada al Parque Natural será gratuita, buscando así ponerle una traba al turismo local y regional.