Emotivo homenaje del Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín a la figura de Osvaldo “Chango” Rolla

En el marco de los festejos por el Día del Niño con distintos juegos y actividades para la familia municipal, se llevó a cabo la reinauguración de la plazoleta dentro del complejo en homenaje al ex secretario general Osvaldo Rolla, con la presencia de compañeros, familiares y amigos. Además, el intendente Pablo Petrecca participó del evento y destacó los avances históricos logrados por el sindicato y en conjunto con el Municipio.

También estuvo el secretario general de UOCRA seccional Junín, Eduardo Diotti.

Al momento de tomar la palabra, Gabriel Saudán, actual secretario general del STMJ, agradeció a todos por la presencia y manifestó: “Quiero destacar a todos los compañeros y compañeras municipales que todo el tiempo dan lo mejor de sí, a todos los que levantaron este camping con tanto esfuerzo y todos los que de alguna u otra manera colaboran para que esto hoy se vea de esta manera”. Luego, dijo que “no hace muchos años atrás esto estaba todo inundado y con mucho trabajo y sacrificio hoy tenemos este predio para el disfrute de todos los municipales”.

Seguidamente, Saudán comentó: “Agradezco la presencia del Sr. Intendente, de los compañeros y compañeras municipales y de todos los amigos que vinieron a compartir este momento”, y agregó: “Quiero reconocer el trabajo de toda la comisión que forma parte del STMJ que organizaron estos festejos por el Día del Niño que salieron hermosos y por la reinauguración de esta plazoleta en homenaje al ‘Chango’ Rolla”.

Además, el gremialista sostuvo que “desde el STMJ consideramos que los privilegiados siempre tienen que ser los niños y niñas, por eso es que tenemos una colonia de primer nivel y siempre damos el mayor esfuerzo para que sea un ejemplo en todo Junín”. En continuidad, mencionó que “desde hace algunos años comenzamos a festejar el Día del Niño, trabajamos permanentemente en beneficio de ellos y los afiliados, y es por eso que quisimos en esta ocasión renovar la plazoleta del complejo”.

Petrecca: «Protagonista de muchas mejoras para los compañeros»

Por su parte, el intendente municipal Pablo Petrecca, expuso: “Agradezco a Gabriel y Claudio (Camilo) por la invitación que me hicieron llegar, qué bueno cuando se realizan este tipo de homenajes y reconocimientos a personas que sembraron mucho y dejan una huella importante, soy un convencido de que los que siembran algo en algún momento lo cosechan”. Al mismo tiempo, expresó que “no me tocó discutir, pelear o consensuar con el ‘Chango’ como sí con su legado en el Sindicato Trabajadores Municipales de Junín, pero sé de todo el trabajo, esfuerzo y lucha por la famosa ley por la que tanto pelearon desde el sindicato y por la cual firmamos el convenio ni bien asumimos la gestión”.

“El convenio sin dudas significó un antes y un después para el régimen de los trabajadores municipales de Junín, y el ‘Chango’ Rolla fue una parte protagonista en la lucha por el mismo, como así también por tantas otras mejoras para los compañeros”, indicó el jefe comunal y sumó: “Me pone muy contento que la actual comisión del Sindicato reconozcan a quienes hicieron un gran aporte durante muchos años”.