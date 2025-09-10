¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

La inflación de agosto fue del 1,9% y hace cuatro meses que no baja

El INDEC difundió el último valor del IPC. El guarismo fue igual al del mes anterior y marca que hace cuatro meses que la inflación no desciende.

Por Redacción

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 16:41

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió esta tarde el valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de agosto, que fue del 1,9%, y que marca el cuarto mes consecutivo de sostenimiento del alza de precios.

El valor del IPC registrado el mes pasado es igual al de julio, y superior a los de mayo y junio, que fueron del 1,5 y 1,6% respectivamente.



En el desagregado por rubros, se advierte que el único que registró un descenso de los precios es el de prendas de vestir y calzado (la baja fue muy moderada, del 0,3%), mientras que el área en que se dieron los mayores aumentos fue la de transporte, que estuvo 3,6% arriba.

El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, muy sensible por ser uno de los que más afectan a las clases más desfavorecidas de la población, registró un incremento promedio inferior al nivel general: 1,4%.

En cambio, el ítem correspondiente a los alquileres y las tarifas de servicios públicos como agua corriente, electricidad y gas marcó una suba fuerte, del 2,7%.



Descomponiendo el índice por regiones, el INDEC determinó que la suba en alimentos perjudicó más a las zonas del NOA, Cuyo y lka región pampeana; mientras que las subas del transporte fueron mayores en el Gran Buenos Aires y la Patagonia.

Cuyo y el Noroeste registraron los mayores aumentos del IPC, del 2,1% y 2% respectivamente.