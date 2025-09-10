Jubilaciones de Anses: cuánto se cobrará en octubre con el reajuste de 1,88%

En octubre, las jubilaciones y pensiones del sistema de la Anses tendrán un reajuste de 1,88%, en línea con el nivel de variación que tuvo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en agosto, según informó esta tarde el Indec.

Con la actualización, el haber mínimo pasará en el noveno mes del año de $320.277,17 a $326.298,38 y el máximo, de $2.155.162,17 a $2.195.679,22, según los montos en bruto.

Los ingresos de bolsillo serán de $316.509 y $2.073.727, en cada caso. Con el bono de $70.000, para quienes perciben solo un haber mínimo, el total será de $396.298,38 en bruto, y de $386.509 en términos netos. En este último caso, y suponiendo que el refuerzo seguirá congelado -como ocurre desde marzo de 2024-, el reajuste del importe a cobrar no llegará en la práctica el 1,88%, sino que será de 1,54%.

Las cifras mencionadas fueron estimadas por ya que aún no fueron oficializadas por la Anses. El cálculo está basado en el índice de inflación con dos decimales, que es el utilizado cada mes para reajustar los haberes. Para calcular los importes netos se tuvo en cuenta el aporte al PAMI, pero según el caso puede haber otros descuentos, como la cuota de una moratoria. En el primer semestre del año, y en línea con lo ocurrido en los últimos años, siete de cada diez nuevas jubilaciones fueron otorgadas a quienes recurrieron a una moratoria, por no haber acumulado la cantidad mínima de aportes exigida por ley.

El importe en bruto de $396.298,38 será en octubre el ingreso más bajo garantizado en el régimen contributivo general. Así, quienes tengan un haber mensual ubicado entre el nuevo mínimo y esa cifra, cobrarán un plus de una cifra tal que se completen los $396.298,38.