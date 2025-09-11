Volcó un camión de pollos en Ruta 7 y los vecinos se llevaron la mercadería

Un camión que transportaba pollos volcó en la noche del miércoles sobre la Ruta Nacional N° 7, a unos 200 metros del acceso Elguea Román de Chacabuco.

El conductor del vehículo resultó ileso, aunque el accidente generó un importante movimiento en la zona: numerosas personas se acercaron al lugar y comenzaron a llevarse parte de la mercadería que quedó esparcida sobre la ruta.

Como consecuencia del siniestro, el tránsito permaneció totalmente interrumpido en ese sector. Los vehículos que circulaban desde Junín hacia Chacabuco fueron desviados por la colectora, mientras que en el sentido contrario, de Chacabuco hacia Junín, la circulación fue cortada.

Personal policial y de tránsito trabajó en el lugar para ordenar la circulación y garantizar la seguridad en la zona del vuelco.

Fuente y foto chacabucoenred