Desbarataron un narco kiosco en Villa del Parque

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Junín hace meses inició una investigación por venta de estupefacientes en el barrio “Villa del Parque”.

La orientación investigativa en lo judicial estuvo a cargo de la Unidad Funcional Especializada de Estupefacientes y el Juzgado de Garantías Nro.3 Sra, con la finalidad de determinar si en una vivienda un hombre de apodo “Tito” comercializaba estupefacientes en la modalidad menudeo, surgiendo esto tanto de denuncias anónimas a la dependencia policial, como así también a la Secretaria de Seguridad del Municipio de Junín.

Vecinos del barrio pidieron una solución a esta problemática dado que esto estaba ocasionando peleas violentas entre jóvenes que se hacían presentes en el lugar para adquirir estupefacientes en este narco-kiosco.

Luego de lineamientos judiciales y trabajo del personal policial se logró mediante las tareas realizadas plasmar la venta de drogas.

Como resultado se logró el secuestro de los siguientes elementos: varios envoltorios de marihuana preparados y listos para su comercio al menudeo, flores y cogollos de marihuana de considerable pesaje listo para ser fraccionados para la venta, telefonía celular, una balanza digital, dinero en efectivo, recortes de nylon, documentaciones varias y demás elementos de interés para la prosecución de la causa.

Se hizo efectiva la aprehensión de un joven de 24 años de edad conocido en la jerga delictiva como “Tito”, quien fue imputado por la fiscalía interviniente por el delito de “Infracción a la Ley 23.737, Articulo 5º inciso C”.

El mismo quedó alojado en dependencia policial para su posterior traslado a sede judicial, a los efectos de cumplimentar declaración indagatoria de acuerdo a lo estipulado en Art. 308 del CPP., además de acuerdo a las directivas judiciales un hombre de 43 años de edad también quedó imputado por infracción a la Ley de Drogas.

Fuente laverdad