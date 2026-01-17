Un auto con tres mujeres volcó en Ruta 46 y una de ellas falleció

Un fatal accidente de tránsito se registró en las últimas horas sobre la Ruta Provincial 46, en el tramo de acceso al cementerio de la localidad de O’Brien, donde un automóvil protagonizó un despiste y posterior vuelco que terminó con el fallecimiento de una mujer.

Por causas que aún son materia de investigación, un vehículo Renault perdió el control, salió de la calzada y finalizó su recorrido en la zona de la cuneta. En el rodado viajaban tres mujeres oriundas del Área Metropolitana de Buenos Aires: Nilda Lagar, de 46 años, quien conducía; Malena Rodríguez Lagar, de 19; y Josefa Kulesnix, de 69 años.

Ante la gravedad del siniestro, se convocó de inmediato a los Bomberos Voluntarios de O’Brien y a ambulancias, que trasladaron a las tres ocupantes al Hospital San Luis de Bragado para recibir atención médica. Pese a los esfuerzos del personal de salud, horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Josefa Kulesnix como consecuencia de las lesiones sufridas.

Tras conocerse el deceso, la Dra. Cavelli dispuso la recaratulación del hecho como homicidio culposo, ordenando la correspondiente operación de autopsia y la realización de las diligencias de rigor. En el lugar del accidente trabajó personal de la Policía Científica, llevando adelante las pericias pertinentes, tras lo cual el tránsito fue liberado.

Fuente: Bragado Informa.