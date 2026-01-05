Sigue la interna en LLA: Veronelli anticipó rechazo a la tasa del combustible y se diferenció del otro bloque libertario

La internade LLA en Junín sumó un nuevo capítulo. Luego de que el bloque libertario que conduce Rocío Cayzac, blanqueara un acuerdo con el intendente interino Juan Fiorini, la edil del monobloque La Libertad Avanza Oficial, Belén Veronelli, adelantó su rechazó a la tasa de combustible.

"Siguiendo en consonancia con el proyecto de ordenanza presentado en 2024 para la derogación de la tasa de trazado urbano (combustible) vuelvo a rechazar (entre otras cosas) el Art 38 de la ordenanza fiscal impositiva", expresó.

Y agregó: "Los servicios escenciales como la luz, gas y combustible no son agentes de recaudación municipal. Asi lo ha dicho nuestro Presidente de la Nación. Yo NO negocio con la inmoralidad. Aquellos que me conocen saben que este principio me ha costado feroces internas dentro de LLA qué hasta el día de hoy aún se siguen cuestionando".

"Pero no me detengo en el camino a discutir cuestiones morales. Mientras uno trabaja, otros critican... Hay que hacer lo que se deba hacer para marcar la diferencia y dar la batalla cultural. Fin", concluyó.