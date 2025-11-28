La joven juninense Giuliana Franchela, Reina Provincial de la Galleta 2025

Desde el viernes 21 dio comienzo una nueva edición más de la “Fiesta Provincial de la Galleta”, en este caso la número 54, hubo una extensa cartelera de espectáculos musicales, como así también la presencia de puestos de comida, donde el público pudo disfrutar del espacio y la frondosa arboleda que ofrece la Plaza Manuel Belgrano y del paseo de artesanos y la gastronomía que ofrecen los "food trucks".

El sábado continuaron las actuaciones de las bandas, desfile de autos y motos y la presentación de las princesas.

El domingo fue el plato fuerte de la Fiesta de la Galleta, con el acto protocolar durante la mañana y por la tarde el desfile de las princesas y agrupaciones gauchas sobre la Avenida Gobernador Aloé. Por la noche la elección de la reina, este año el trono recayó en la bella, Giuliana Franchela, de la ciudad de Junín y el cierre musical estuvo a cargo de Los reyes del Cuarteto. Todo bajo la organización de Asociación Vecinal “Los Vecinos de Rafael Obligado

ACTO PROTOCOLAR

El domingo por la mañana se llevó a cabo el acto protocolar, con la recepción de las banderas de ceremonia, paso siguiente el izamiento de las banderas de argentina y bonaerense; luego la entonación del Himno Nacional Argentino. Palabras de bienvenida y un mensaje de agradecimiento por parte de la presidente de la Asociación Vecinal “Los Vecinos de Rafael Obligado”, Cristina Bakich y Edgar Calvo como delegado y representante del gabinete municipal, del intendente Román Bouvier. Además, cabe destacar al relato del historiador Hugo Silveira, narrando la historia de la localidad de Rafael Obligado, en especial sobre la Fiesta de la Galleta y sobre el final la despedida de las banderas de ceremonia.

DESFILE Y PRESENTACION DE PRINCESAS

La locución de la 54º Fiesta Provincial de la Galleta estuvo a cargo de “Cucho” Albornoz y Carla Briguenti, el domingo por la tarde se dio lugar al desfile en camionetas de las 17 princesas que se postularon para el reinado, bajo la coordinación de Damián Rodrigo, que se encarga como todos estos últimos años de la convocatoria de las Reinas Consagradas, que le dan color y belleza a la fiesta; como así también de los detalles de la pasarela y el embellecimiento de las jóvenes participantes.

LAS 17 PRINCESAS

Se postularon a la elección de la Reina Provincial de la Galleta, las siguientes participantes: Luna Elizabeth Cabrera (16), Morse; Aldana García (17), Centro de Jubilados de Rafael Obligado; Natalí Rojas (16), Taller de Teatro de Rafael Obligado; Morena López (17), Junín; Milagros Luján Cuevas (18), Morse; Agostina Bargaz (16), EP Nº 7 de Rafael Obligado; Chiara Abigalí Alaníz (16), E.E.S. Nº 1 de Rafael Obligado; Luciana Valdés (18), Polideportivo de RO (Rojas); Juana Ferrero (16), Club Deportivo Unión de Carabelas; Lourdes Simone (16), Centro Español de Rojas; Candela Vezzoni, (18), Club Social y Deportivo La Angelita (Rojas); Zoe Adrover (17), Rojas; Iara Moreno Lucero (13), Rojas; Giuliana Franchela (18), Flecha Turismo de Junín; Alma Barroso (16), Panadería La Obligadense (Los Indios); Azul Álvarez (17), Academia Everest (Rojas) y Fiama Magalí Bou Sleiman (21), Bomberos Voluntarios de Rafael Obligado.

REINADO DE LA GALLETA 2025

Giuliana Franchela (Reina Provincial De La Galleta); Juana Ferrero (1ª Princesa); Zoe Adrover (2ª Princesa); Aldana García (Miss Elegancia); Morena López (Miss Simpatía); Sofía Rodríguez (Embajadora Fiesta Provincial De La Galleta); Alma Barroso (Embajadora Fiestas Populares Argentinas) y Belén Rojas (Embajadora Itinerante De F.P.A).

