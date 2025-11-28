¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

provinciales

Kicillof dio inicio al 3º Encuentro Provincial de Cultura bonaerense

El gobernador Axel Kicillof encabezó este jueves la apertura del 3º Encuentro Provincial de Cultura bonaerense, cuyo objetivo es fortalecer y profundizar redes, planificar acciones y generar diagnósticos entre los protagonistas del sector.

Por Redacción

Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 12:00

El gobernador Axel Kicillof encabezó este jueves la apertura del 3º Encuentro Provincial de Cultura bonaerense, cuyo objetivo es fortalecer y profundizar redes, planificar acciones y generar diagnósticos entre los protagonistas del sector. Fue en la Sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata, junto a la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el intendente local, Julio Alak; y la artista Cristina Banegas.

 

“Desde el Gobierno provincial redoblamos los esfuerzos para acompañar e impulsar los proyectos culturales bonaerenses. Para eso organizamos este encuentro: para debatir y conocer de primera mano la realidad del sector, que es un paso fundamental para que el diseño de políticas no baje desde un despacho, sino que tenga a los artistas y a los referentes de la cultura como sus verdaderos protagonistas”, señaló el Gobernador.

 

De este espacio de debate para diseñar acciones y políticas que promuevan el derecho a la cultura en el territorio bonaerense participaron artistas, productores, docentes, programadores y representantes de distintas colectividades y espacios autogestivos vinculados al sector.

 

Por su parte, Saintout subrayó: “Además de su industria y su desarrollo agropecuario, la Provincia cuenta con bibliotecas populares, cineastas, poetas, productores audiovisuales e historiadores que necesitan de un Estado que los acompañe como lo hace este Gobierno”. “Vamos a seguir trabajando en este camino porque el pueblo tiene derecho a producir y a acceder a los bienes culturales que conforman su identidad”, agregó.

 

“Este encuentro es parte de las políticas de transformación que lleva adelante el Gobierno provincial también en materia de cultura: en nuestra ciudad se ha recuperado el patrimonio histórico, los principales espacios públicos y se han impulsado las expresiones artísticas para que puedan ser disfrutadas por todos los y las bonaerenses”, subrayó Alak.

 

Estuvieron presentes el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; las subsecretarias de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo, y de Políticas Culturales, Victoria Onetto; sus pares de Energía, Gastón Ghioni; y Técnico, Administrativo y Legal del Instituto Cultural, Tomás Viviani; los intendentes de Salliqueló, Ariel Succurro; de Las Flores, Alberto Gelené; de Suipacha, Juan Luis Mancini; de Azul, Nelson Sombra; de Brandsen, Fernando Raitelli; de Berisso, Fabián Cagliardi; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; el director General y Artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer; el director del Teatro del Lago, Tristán Bauer; y artistas invitados.