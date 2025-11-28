Kicillof dio inicio al 3º Encuentro Provincial de Cultura bonaerense

El gobernador Axel Kicillof encabezó este jueves la apertura del 3º Encuentro Provincial de Cultura bonaerense, cuyo objetivo es fortalecer y profundizar redes, planificar acciones y generar diagnósticos entre los protagonistas del sector. Fue en la Sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata, junto a la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el intendente local, Julio Alak; y la artista Cristina Banegas.

“Desde el Gobierno provincial redoblamos los esfuerzos para acompañar e impulsar los proyectos culturales bonaerenses. Para eso organizamos este encuentro: para debatir y conocer de primera mano la realidad del sector, que es un paso fundamental para que el diseño de políticas no baje desde un despacho, sino que tenga a los artistas y a los referentes de la cultura como sus verdaderos protagonistas”, señaló el Gobernador.

De este espacio de debate para diseñar acciones y políticas que promuevan el derecho a la cultura en el territorio bonaerense participaron artistas, productores, docentes, programadores y representantes de distintas colectividades y espacios autogestivos vinculados al sector.

Por su parte, Saintout subrayó: “Además de su industria y su desarrollo agropecuario, la Provincia cuenta con bibliotecas populares, cineastas, poetas, productores audiovisuales e historiadores que necesitan de un Estado que los acompañe como lo hace este Gobierno”. “Vamos a seguir trabajando en este camino porque el pueblo tiene derecho a producir y a acceder a los bienes culturales que conforman su identidad”, agregó.

“Este encuentro es parte de las políticas de transformación que lleva adelante el Gobierno provincial también en materia de cultura: en nuestra ciudad se ha recuperado el patrimonio histórico, los principales espacios públicos y se han impulsado las expresiones artísticas para que puedan ser disfrutadas por todos los y las bonaerenses”, subrayó Alak.

Estuvieron presentes el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; las subsecretarias de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo, y de Políticas Culturales, Victoria Onetto; sus pares de Energía, Gastón Ghioni; y Técnico, Administrativo y Legal del Instituto Cultural, Tomás Viviani; los intendentes de Salliqueló, Ariel Succurro; de Las Flores, Alberto Gelené; de Suipacha, Juan Luis Mancini; de Azul, Nelson Sombra; de Brandsen, Fernando Raitelli; de Berisso, Fabián Cagliardi; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; el director General y Artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer; el director del Teatro del Lago, Tristán Bauer; y artistas invitados.