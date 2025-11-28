Juego clandestino online: Operativo en Junín y Chacabuco permitió desarticular una red de apuestas ilegales online

En el marco de una investigación desarrollada por la DDI Junín mediante análisis informático y labor de inteligencia criminal, se compulsaron diversas redes sociales donde se constató abundante material publicitario ofertando juegos de azar y apuestas clandestinas online cuyos usuarios promocionan casas de apuestas y casinos online sin licencia, juego que se desarrolla incumpliendo la ley.

Consecuentemente personal de Grupo Investigativo de Chacabuco mediante tareas investigativas recopiló el material publicitario de estas plataformas ilegales, individualizando a los partícipes, procediéndose a identificar administradores y/o cajeros promotores de este juego clandestino, solicitándose varias órdenes de allanamiento para las residencias de los investigados, lográndose secuestrar diferentes dispositivos informáticos manipulados en dicha maniobra ilícita fines periciales.

Las personas investigadas se hallan a disposición de la justicia siendo notificadas del inicio y la formación de la causa por una Infracción Art. 301 del C.P. JUEGO ONLINE CLANDESTINO.

Fuente laverdad