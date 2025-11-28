Un hombre que fue apuñalado por dos desconocidos en el barrio Los Perejiles

Un violento hecho se produjo durante las últimas horas del 23 de noviembre último, en un callejón del barrio conocido como “Los Perejiles”,

Según relata el portal Junin24, un hombre de 33 años, iba caminando –había salido a hacer un mandado- cuando se vio sorprendido por dos sujetos –desconocidos-, quienes además de increparlo, le asestaron dos puñaladas en la zona abdominal.

El vecino alcanzó a escapar y como pudo llegó hasta la casa de un familiar donde iba a caer en medio de un charco de sangre y semi inconsciente.

Al encontrarlo, dieron el alerta a personal policial que en minutos se iba a acercar para encontrarse con el cuadro.

Trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos, los profesionales que lo asistieron resolvieron ingresarlo al quirófano.

Milagrosamente, las puñaladas no le interesaron órganos vitales por lo que, días después, fue dado de alta y se reestablece en su domicilio.

Hay una investigación judicial en marcha a cargo de quien era en ese momento el fiscal de turno, Dr. Martín Laius.

Fuente junin24