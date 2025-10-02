Bernardo Stamateas en Junín presentará su último libro “Gente nutritiva”

El Gobierno de Junín, la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ) y la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Junín (CEHG) invitan a participar de la presentación de “Gente nutritiva”, el último libro del reconocido escritor Bernardo Stamateas.

El encuentro, con entrada libre y gratuita y dirigido a toda la familia, tendrá lugar el lunes 6 de octubre, a las 20 horas, en el Complejo Deportivo Municipal “General San Martín”, ubicado en la Av. Circunvalación y la Ruta Nacional N° 7.

Sobre Stamateas

Stamateas es psicólogo, sexólogo clínico, pastor y escritor; es conocido por sus libros de autoayuda sobre liderazgo, superación personal y espiritualidad, así como por su trabajo como terapeuta familiar y conferencista internacional. Entre sus obras más notables, escribió cerca de 40, se encuentran: “Gente tóxica”, “Emociones tóxicas”, “Nudos mentales” y “Autoboicot”.

Su último libro "Gente nutritiva" funciona como complemento y contrapunto de su bestseller "Gente tóxica", y aborda la importancia de rodearse de personas que aporten positividad, salud emocional y crecimiento a nuestras vidas: la gente nutritiva. Además, brinda las herramientas para identificarlas y convertirse a su vez en una de ellas.

En síntesis, “Gente nutritiva” es una guía para la transformación personal, a través de la calidad de las conexiones, en un entorno de apoyo y bienestar.

El ingreso al evento será por orden de llegada.