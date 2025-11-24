Entrega de Medallas a los Profesionales Médicos que cumpieron sus “Bodas de Oro” en la Profesión

Este sábado, 22 de noviembre, se realizó la Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del Distrito VI, del Colegio de Médicos de la Pcia. de Bs. As., con la presencia de los Consejeros de los distintos partidos que integran el Distrito. En la misma se trataron temas de suma importancia que hacen a la tarea específica del Colegio.

Luego de finalizada la Reunión se habilitó el Acto Protocolar que, año tras año, premia y distingue a los Colegiados, que arribaron a los 50 años de ejercicio de la profesión. “Profesionales que vienen recorriendo un camino cimentado en el estudio, el esfuerzo, la dedicación y el sacrificio, valores estos que resaltan en el momento en que debieron poner en práctica, sus conocimientos. Es por eso que hoy rendimos un merecido homenaje a quienes cumplen sus “Bodas de Oro” con la medicina” Fueron las palabras de bienvenida del Presidente del Colegio de Médicos de la Pcia. de Bs. As., Distrito VI, Doctor Jorge Oscar Lusardi.

Recibieron sus medallas por 50 años en la Profesión: Los Doctores: CÉSAR LEÓN BEGUELÍN de San Nicolas – JUÁN CARLOS ELÍAS de Junín – HÉCTOR JUÁN MANUEL GARASA de Pergamino – ANGEL GATTO de San Nicolás – GRACIELA LILIAN LARROZA de Junín – JUÁN CARLOS MALIZIA de San Nicolás – SIXTO RODOLFO PASTOR de San Nicolás – JUÁN TEDONE de San Nicolás – DANIEL EDUARDO TOBAL de Junín – JOSÉ MARIA A. TORRESI de Pergamino –ADOLFO MARIO WULFSON de San Nicolás –

Finalizado este acto que contó con la presencia, además de los Consejeros, de Colegas y Familiares que le dieron un toque de emoción al mismo, se agasajó a los presentes con un ágape servido en el Auditorio Dr. Carlos Alberto Laguia en la sede distrital del Colegio.

