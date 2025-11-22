Todo listo para disfrutar de una nueva edición del Cumbia Fest

Este domingo 23, en el Parque Borchex, se llevará a cabo una nueva edición del festival Cumbia Fest, impulsado por el Gobierno de Junín, en asociación con la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica (CEGH) y artistas locales que tendrán su oportunidad para demostrar su talento ante el público. Además, habrá un patio gastronómico compuesto por 20 carros con una oferta variada y de calidad, como así también un paseo de emprendedores y juegos infantiles para los más chicos.

Algunos de los artistas y grupos musicales que participarán de este festival son Gere Leiva, La Banda de Papu, La Dupla Letal, El Rodri Sonando, El Golpe Kuartetero, Energía Positiva, La Fuerza Nueva, Los Chicos Piratas y Los Charros. Desde la CEHG agradecieron al Municipio por la articulación y la organización de eventos al aire libre como estos, los cuales son claves para fomentar las ventas y promocionar la calidad gastronómica local.

A propósito de la toda la comunidad, Luis Bortolato, subsecretario de Turismo del Gobierno de Junín, expresó que “estamos con muchas expectativas de cara a este nuevo Junín Cumbia Fest que se va a desarrollar este domingo, en el marco de uno de los últimos fines de semana largo del año. Hablamos de un evento que ya se posicionó en toda la región y al que asisten vecinos y visitantes provenientes de todas partes”.

Seguidamente, el funcionario expuso que “vamos a contar con un escenario central donde se presentarán muchísimos artistas de Junín, con ‘Los Chicos Piratas’ y ‘Los Charros’ como las bandas más convocantes”, y prosiguió: “El Cumbia Fest es un evento que ya fue apropiado por todas las familias, ya que concurren padres, hijos, abuelos, nietos y muchos hasta concurren con mascotas, y eso nos llena de satisfacción”.

Bortolato también comentó que “desde el primer momento en que planificamos este evento lo hicimos con la idea de generar un espectáculo de primer nivel, en el que los artistas de Junín cuenten con un escenario para mostrarse y que todos los vecinos y visitantes disfruten de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerles”. En continuidad, señaló que “el festival va a ser con entrada libre y gratuita como siempre, así que los esperamos a todos el domingo 23 de noviembre a partir de las 11hs en el Parque Borchex”.

El subsecretario también destacó que “el Club de Emprendedores del Gobierno de Junín está armando un paseo muy importante como el que hubo por el Día de la Primavera, la ciudad cuenta con un nivel de emprendedurismo muy fuerte y eso se ve en cada una de las plazas y fiestas que se realizan en los pueblos”. Igualmente, remarcó que “la actividad privada contribuye en gran medida para que estos eventos sean un éxito, porque se arman espacios con productos variados que a la gente les gusta mucho”, y sumó: “También va a haber juegos e inflables para los más pequeños con la idea de que toda la familia pueda disfrutar, así que los esperamos a todos”.

Desde la subcomisión de Food Trucks de la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica, representada por Cecilia Alfonso, agradeció a la Municipalidad por el trabajo conjunto para la organización y declaró que “venimos trabajando mancomunadamente desde hace tiempo para que esta nueva edición del Cumbia Fest sea bellísima, va a haber un importante patio gastronómico con 20 carros con propuestas variadas y diversas”. También informó que “a partir de las 11hs ya vamos a tener las cocinas preparadas para atender a todos los que se acerquen al Parque Borchex, así que los esperamos”.

“Agradecemos a todos los músicos que integrarán la grilla artística de este nuevo Junín Cumbia Fest y para el sector gastronómico es muy importante esta articulación entre lo público y lo privado para fomentar eventos al aire libre como este”, finalizó Alfonso.