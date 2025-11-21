Petrecca no renuncia: Pidió licencia y deja la puerta abierta a un regreso al municipio

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, formalizó su pedido de licencia en el cargo a partir del 10 de diciembre, fecha en la que asumirá como senador provincial por la cuarta sección electoral. El Concejo Deliberante tratará este pedido el 27 de noviembre.

El reemplazo será su cuñado, Juan Fiorini, actual presidente del Concejo, quien tomará las riendas del Palacio comunal a principios de diciembre.

La Clave: Licencia vs. Renuncia

Es fundamental destacar que la decisión de Petrecca es una licencia y no una renuncia indeclinable. Según la nota enviada al Concejo, esta medida se fundamenta en su reciente elección legislativa, pero deja abierta la puerta para que Petrecca pueda regresar a la intendencia antes de finalizar su mandato en 2027.