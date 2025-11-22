Comieza la novena edición del Festival YESO

Este sábado 22 y domingo 23 de noviembre llega una nueva edición del Festival YESO, una propuesta cultural que ya es un clásico en la ciudad y que vuelve a realizarse en el Salón de Usos Múltiples de la UNNOBA, consolidándose como un espacio de encuentro, creación y formación para artistas, feriantes, profesionales y vecinos de toda la región. En esta novena edición, el festival se potencia con la celebración del Día de la Música, que tendrá intervenciones y espectáculos especiales en el escenario exterior, reforzando la articulación entre el Gobierno de Junín, la organización y las instituciones que sostienen esta iniciativa.

La propuesta contará con una amplia grilla de actividades gratuitas, permitiendo que la ciudad vuelva a posicionarse como un punto de referencia para la producción visual, la música y las expresiones creativas contemporáneas. Desde la organización destacaron que este festival continúa creciendo año a año, tanto en su convocatoria como en la calidad de sus propuestas, lo que consolida a Junín como un territorio fértil para el desarrollo de políticas culturales abiertas, innovadoras y participativas.

En cuanto al cronograma, la programación se desplegará durante dos días con más de 60 feriantes de distintos puntos del país, talleres, charlas, la tradicional batalla de dibujantes, espectáculos en vivo, muestras y actividades permanentes desde las 15 hasta las 00 horas, con acceso libre y gratuito.

La grilla artística para celebrar el Día de la Música incluye presentaciones de Mandarí, Mariano Guevara, Pulpa, el dúo Aragüesa-Alfonso, SAC y El Desorden, además de las intervenciones planificadas por la organización del YESO, foodtrucks, espacios de recreación y propuestas para disfrutar en familia durante toda la jornada.