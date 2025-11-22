La DDI Junín aprehendió a un policía imputado de una tentativa de robo agravado

En las últimas horas, detectives de la DDI Junín junto al Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Segunda, luego de una denuncia radica por una mujer en la seccional del barrio Belgrano por un hecho de tentativa de robo calificado, llevaron adelante la investigación del caso por disposición de la fiscalía 8 a cargo de Martín Laius.

Tras rápido accionar y a raíz tareas investigativas y de campo, luego de los análisis de relevamiento de cámara de seguridad públicas y privadas, establecieron el lugar de fuga de los dos sujetos autores del hecho, logrando así individualizar a uno de estos como miembro de las fuerzas de seguridad, y tras la autorización del Juzgado de Garantías en turno y Fiscal de intervención se le allanó su casa, procediendo al secuestro de varios elementos vinculados en la causa, entre ellos vestimenta utilizada en el hecho, aparatos de comunicación (handy), réplica de pistola calibre 9mm, procediendo así a la aprehensión de este efectivo de la fuerza por el delito de robo agravado en grado de tentativa.

El hecho

El hecho ocurrió en las últimas horas, de madrugada, en una casa del barrio Belgrano donde se encontraba una pareja descansando y comenzaron a sentir ruidos en el interior de su vivienda. Al levantarse, la mujer se encuentran con dos sujetos, encapuchados, con el rostro cubierto y vistiendo pantalón y buzo o campera negra.

Uno de los sujetos, al notar la presencia de la dueña de casa, le apuntó con un arma de fuego, para posteriormente emprender la huida tras saltar el tapial.

Los sujetos, para ingresar a la casa, forzaron la puerta trasera del inmueble, produciendo la ruptura de las cerraduras de una reja que conecta el patio trasero con una galería, ya desde la galería ambos rompieron un vidrio de la puerta que conecta al comedor la cual desde el interior tenía la llave colocada por lo que giraron esta llave para ingresar.

El allanamiento

En el allanamiento se secuestró un par de zapatillas, un pantalón largo negro, un buzo color gris oscuro de hilo, un par de guantes de trabajo naranja y negro, un cuellito color negro, una gorra con logo de de club internacional de futbol Miami , un arma de aire comprimido, dos handy , dos teléfonos celulares, una linterna y tres guantes de nitrillo.

En cuanto al aprehendido, el mismo permanecerá alojado en la DDI Junín hasta que sea conducido a sede fiscal donde será indagado por el Fiscal de intervención en las próximas horas.

Tanto DDI como Grupo Táctico Operativo de Comisaría Segunda siguen trabajando para dar con el cómplice del policía ladrón.