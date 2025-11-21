Esponda reveló una promesa incumplida de Petrecca al campo

El concejal de la Coalición Cívica, Rodrigo Esponda, dejará el cargo el 10 de diciembre próximo. El ex presidente de la Sociedad Rural llegó al cargo con un fuerte compromiso con el sector, y el compromiso de una batería de proyectos que hasta el propio Pablo Petrecca prometió.

Sin embargo, pasado el tiempo esas expectativas fueron cayendo y Esponda fue marginado del bloque oficialista. En diálogo con Grupo La Verdad, el edil afirmó que "nunca tuve la intención de quebrar el bloque, sí reclamé compromisos asumidos por el intendente conmigo, como modificar las afectaciones de las tasas rurales, y no se cumplieron".

"Inclusive el intendente estaba de acuerdo conmigo y cambió. En sus comienzos decía que venía a servir desde la política y eso me motivó a sumarme, después las circunstancias fueron llevando a otros rumbos", afirmó.