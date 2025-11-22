La Secundaria N° 10 se llamará formalmente Rolando Nardi

El viernes 28 de noviembre a las 9 de la mañana se llevará a cabo un acto en la Escuela de Educación Secundaria N° 10 de Junín. Se trata de la imposición oficial del nuevo nombre del establecimiento: Rolando Nardi.

Dicha denominación quedará formalmente decretada, aunque la institución ya luce su nuevo nombre desde 2024. Luján González, directora de la escuela, habló con Grupo La Verdad sobre el proceso desde la gestación del proyecto, el año pasado, hasta la culminación con el próximo acto de imposición oficial del nombre.

Comienzos y procedimiento de la iniciativa

“Este proyecto surgió con la necesidad de buscarle una identidad a la escuela. Queremos hacernos visibles y buscamos el nombre que nos identifique. Fue por el interés de los propios estudiantes. Está dentro de una normativa de la imposición de los nombres que nos rige”, explicó González.

También manifestó que “nuestra escuela tiene la modalidad en Educación Física. Entonces, estaba orientado a aquellas personas que se hayan destacado en el deporte. Tanto a nivel local, regional y nacional. Le dimos mucha importancia al rol de la mujer dentro del deporte”.

En cuanto al desarrollo del proyecto, dijo que “se llevó el trabajo a las internas de las aulas, el año pasado, a través de diferentes materias. Se hizo una investigación y se propusieron los posibles nombres, tales como Elsa Irigoyen, Noemí Simonetto, Beatriz Marichalar, Luis Ángel Firpo, Eusebio Marcilla y Rolando Nardi”.

“Luego se produjo la votación, de la cual no sólo participaron los alumnos sino también la comunidad en general, fue abierta para cualquiera que quisiera participar. Hubo una instancia para votar en la escuela y otra a través de las redes sociales”, comentó.

Elección de Rolando Nardi

Finalmente, los resultados de la votación dieron como ganador al deportista juninense Rolando Nardi. A la espera del acto formal, la institución adoptó ese nombre desde la oficialización por resolución.

La entrevistada contó que “cuando se hizo el trabajo interno, vino Ivana (hija de Nardi) a contar su historia. Eso les llegó mucho a los chicos, poder vivenciarlo a través del relato, e hizo que puedan elegirlo”.

“Después salió por resolución que el nombre elegido fue aceptado. Una vez que llega la resolución, la escuela ya se llama así. Pero este año estuvimos trabajando para poder terminar y cerrar el acto formal en sí, que será el día 28 en la propia institución”, indicó.

Balance anual

Por otra parte, la directora hizo una evaluación sobre el trabajo anual del establecimiento: “Venimos trabajando fuertemente para lograr que los alumnos lleven adelante sus aprendizajes al máximo. Realizamos muchas propuestas. Cada año tiene nuevos desafíos y objetivos que vamos cumpliendo, que surgen del interés de nuestros estudiantes”.

“Buscamos acercarlos a experiencias que sean enriquecedoras para ellos. Por ejemplo, este año, por primera vez, pudimos llevar a cabo un viaje de estudio a Sierra de la Ventana para sexto año. Fue gracias al apoyo de diferentes instituciones como clubes, profesores y toda la comunidad. También tuvimos la participación en Feria de Ciencias y los Premios Lola”, señaló.