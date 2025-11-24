Más de 15000 personas disfrutaron de una nueva edición del Cumbia Fest

Con un escenario imponente, este domingo se desarrolló una nueva edición del Cumbia Fest, eventó que convocó a más de 15000 vecinos de la ciudad y de toda la región. Los músicos locales, los emprendedores, los carros gastronómicos fueron los grandes protagonistas de un festival que se posiciona año tras año.

Luego de charlar con el público junto a Juan Fiorini, el Intendente Pablo Petrecca expresó que "el evento se disfrutó con un ambiente muy familiar, es muy lindo ver a familias divirtiéndose y pasándola bien con muy buena música. Esto es lo que buscábamos con el Cumbia Fest y estamos orgullosos de eso. También destacó "el trabajo conjunto con la cámara hotelera gastronómica, generando una oportunidad para los carros gastronómicos".

Petrecca señaló que "de esta manera, disfrutamos de otro fin de semana con un montón de propuestas, impulsadas por el privado o por el Municipio o juntos, para que los juninenses y los visitantes. Junto a Juan Fiorini recorrimos el predio y charlamos con muchas personas de otras ciudades y eso nos llena de alegría porque Junín sigue siendo un punto de encuentro, un lugar de oportunidades y que se disfruta".

En tanto, Luis Bortolato, subsecretario de Turismo del Municipio, afirmó: "Ha sido una verdadera fiesta, disfrutada por muchísimas familias. Hemos tenido un fin de semana con una gran ocupación hotelera y extrahotelera que impactó sobre la economía y la actividad comercial de Junín. Desde la gestión del Intendente Pablo Petrecca, Junín se ha convertido en un lugar donde siempre hay mucho por hacer y eso lo vemos todos los fines de semana".

"Hoy, el Cumbia Fest ha sido un cierre espectacular de este fin de semana, disfrutado por más de 15000 personas. Estamos orgullosos y quiero destacar el trabajo de muchísima gente, policías, inspectores, emergencias, la unión y el trabajo conjunto con la Cámara Hotelera Gastronómica, con los emprendedores, todo esto se vio reflejado con este festival, donde obviamente, la gente le puso el color", destacó el funcionario

Cesar, voz de Energia Positiva, una de las bandas locales protagonista del Cumbia Fest 2025, expresó: "Estamos muy contentos, regocija que los artistas locales tengamos esta oportunidad. Además la gente la pasó muy bien y eso es lo importante".

"Nosotros tenemos un muy buen presente, pero este tipo de eventos ayuda muchísimo a las bandas locales, que son varias y muy buenas", finalizó.

La Fuerza Nueva fue otra de las bandas protagonistas del Cumbia Fest. Adrian y Johana no ocultaron su emoción por haber sido parte. "Es un lujo muy especial, una sensación muy linda y hermosa. Queremos agradecer al Gobierno de Junín por permitirnos ser parte de esto por primera vez y al público por la buena onda", dijo Andres. Por su parte, Johana, también aseguró que "es muy emocionante ser parte de esto, yo ya estuve en este escenario en la fiesta de la primavera y la verdad que es una sensación muy linda".

Previo al gran cierre de Los Charros, los encargados de hacer bailar a la gran cantidad de vecinos de la ciudad y la región fueron Los Chicos Piratas. Uno de sus referentes, Fernando, se mostró muy emocionado "porque el show ha sido muy picante. Estamos muy agradecidos con el público porque para nosotros fue una noche especial, presentando a dos nuevos cantantes de Junín".

"Que el Gobierno de Junín organice este evento es muy bueno, no solamente para las bandas locales, también para los carros gastronómicos y los emprendedores. Se genera un movimiento económico muy beneficioso para la ciudad", concluyó.