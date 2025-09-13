Todo listo para el 3° Festival “Roca le canta a Yupanqui”

Este domingo 14 de septiembre a partir de las 14 dará comienzo a una nueva edición de este evento cultural abierto y gratuito que rinde homenaje a la figura del histórico cantautor nacional Atahualpa Yupanqui, quien pasó gran parte de su infancia en Agustín Roca.

Habrá una gran variedad de espectáculos musicales, recorridos guiados, patio de emprendedores y servicio de cantina para que todos los asistentes puedan disfrutar de la propuesta.

El festival está impulsado conjuntamente por el Gobierno de Junín y la Delegación Municipal de dicha localidad, y desde la organización destacaron la aceptación y buena repercusión que viene teniendo esta propuesta a nivel local y regional, con el beneficio que eso implica para el posicionamiento y atractivo turístico del pueblo.

El punto de encuentro será la vieja estación del ferrocarril y algunos de los artistas y grupos musicales que estarán presentes en la jornada son Los Seguidores del Atardecer, Las Chicas del Folk, Daniel Ferreyra, más ballets y un cierre musical con cumbia para el disfrute de todos y todas.

Evelina Bustamante, delegada municipal de Agustín Roca, señaló que “para nosotros es una fecha sumamente importante porque nos permite rendir homenaje y reconocimiento a una parte cultural de las más fuertes en Roca, este año vamos a sumar un mini recorrido por instituciones donde Atahualpa Yupanqui pasó parte de su infancia como la escuela y lugares cercanos al evento, el cual estará a cargo de Leonor Palma que es la impulsora del museo que homenajea al artista”.

“Para todo el pueblo de Agustín Roca siempre es muy importante concretar eventos culturales de estas características, ya que nos permiten atraer a mayor cantidad de visitantes hacia la localidad y nos preparamos para recibirlos de la mejor manera posible”, expuso la delegada y completó: “Esto además genera todo un movimiento económico muy importante y favorable, sobre todo para las instituciones que participan por medio del servicio de cantinas”.

Asimismo, Bustamante declaró que “esta va a ser la tercera edición que vamos a hacer de ‘Roca le canta a Yupanqui’, un evento que viene teniendo muy buena repercusión y respuesta por parte de toda la comunidad, lo que nos permite reforzar aún más los lazos de unión que tenemos”. Al mismo tiempo, contó que “cada festejo que hacemos ya sea la Fiesta del Fiambre, como el aniversario del pueblo y este que homenajea a Yupanqui involucra a muchas instituciones y cada vez es mayor la cantidad de vecinos que se suman para organizar”.

Fuente: Gobierno de Junín