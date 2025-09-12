Petrecca "blanqueó" que usó a Somos para ser senador y ahora busca volver al PRO: "Yo no cambio de valores ni de opinión"

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, electo senador provincial el pasado domingo por la boleta de "Somos", blanqueó en una entrevista con Infobae su pertenencia al PRO y que ahora buscará mejorar las condiciones de la alianza de ese partido con LLA. De esta manera, desnudó la estrategia de llegar a ser legislador con boleta prestada.

"Yo di la discusión interna, pero fui de los que también dijo que era importante ir en alianza con la Libertad Avanza en las elecciones. Pero una alianza en acuerdos de frentes partidarios, dos partidos políticos con sus identidades, con sus creencias, con sus valores. Yo iba por esa línea", aseguró.

Sin embargo, según informó el referente regional de LLA, Gonzalo Cabezas, en verdad Pablo Petrecca no acordó con el oficialismo nacional porque no le garantizaron una candidatura a senador.

"Al Gobierno no le sirve que nuestros dirigentes se pinten de violeta con un buzo y salten contentos de alegría y digan todo el que sí, al presidente le sirven personas que no sean obsecuentes, que le digan la realidad, intendentes que vean que los viejos no pueden comprar los medicamentos y que lo tenemos que bancar desde el municipio", aseguró.

Y adelantó que su objetivo es la "reconstrucción" del PRO: "Yo quiero ser parte de los que reconstruyan el PRO con esta identidad que tengo y que me trajo a la política. Yo empecé en la política viendo al PRO en algo distinto, y hoy eso distinto no está. Yo no cambio de valores ni de opinión, y sigo creyendo lo mismo".