Cayeron en Junín los autores de un importante robo ocurrido en Alem

Luego de un arduo trabajo investigativo por parte de los detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de LeandroN. Alem, donde se recolectaron todas las pruebas acusatorias y se solicitaron las medidas procesales, en las últimas horas, personal de SDDI Alem, DDI Junín y Grupo Táctico Operativo de Comisaria de Vedia, procedieron a efectivizar dos órdenes de allanamientos en la ciudad de Junín, procediendo al secuestro de diferentes elementos relacionados a la investigación como también la aprehensión de uno de los sujetos identificado como el autor material del hecho delictivo.

El hecho tubo lugar el 30 de mayo, tras una denuncia radicada por una ciudadana de Alem, quien en horas de la noche se hallaba en el interior de su casa y que advirtió que ingresaron dos sujetos con rostros tapados, abordando a la víctima y tras intimidarla con un fierro de construcción le sustraen una gran suma de dinero en efectivo y su celular.

La investigación

El trabajo investigativo realizado por los detectives de la SubDDI de Vedia, en forma conjunta con el Grupo Táctico Operativo Vedia, siguiendo estrictas directivas del Dr. José Ignacio Fernández a cargo de la Ayudantía Fiscal de Leandro N. Alem, dio eficaz resultado para que sean otorgados las medidas procesales requeridas y permitir esclarecer el hecho, poniendo a disposición de la Justicia a dos sujetos responsable del hecho delictivo ocurrido en Alem bajo la caratula de robo agravado

La colaboración de las cámaras de seguridad Municipales de L. N. Alem, también fueron vitales en el desenlace ya que permitió poder hacer un claro seguimiento de los diferentes movimientos realizados por los malvivientes y poder documentar las pruebas necesarias a la causa, informaron fuentes policiales y de la secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín.

La DDI en el avance de las medidas, pudo realizar diferentes análisis de impactos de comunicaciones como así el análisis de la mensajería Whatsapp, la cual fuera la más utilizada por estos delincuentes, pudiendo junto al análisis de cámaras de filmación, permitir ahondar en pormenores, donde se solicitaron intervenciones telefónicas e identificaron a los autores, como así analizan otros roles y conexiones de los sujetos investigados.

Fuente junin24