¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ciudad

Tras los resultados electorales, Fuerza Patria tendrá la mayoría de miembros en el Consejo Escolar

Tras los resultados electorales del pasado domingo pasado  donde Fuerza Patria superó al oficialismo local,  El Consejo Escolar de Junín tendrá a partir de diciembre una nueva composición.

Por Redacción

Sabado, 13 de septiembre de 2025 a las 09:59

Tras los resultados electorales del pasado domingo pasado  donde Fuerza Patria superó al oficialismo local,  El Consejo Escolar de Junín tendrá a partir de diciembre una nueva composición.

Lograron acceder al mismo los tres candidatos de Fuerza Patria Cecilia Paolizzi, Lucio Monserrat Miranda y Yamila Navarro, quienes se suman a Rosana Morando, miembro del mismo espacio político que asumió en 2023.

En tanto, por el oficialismo local continúan en sus cargos Soledad Artime y Analía Gutiérrez, ya que culminarán sus funciones Marcelo Alsina (actual presidente) Karina Caviglia, y Rosario Sosa, los tres pertenecientes a Somos.