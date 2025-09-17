Contra el veto también Junín se moviliza: En la previa a la Marcha de Antorchas, la UNNOBA realizó un acto institucional en el auditorio "Mario Meoni"

En coincidencia con una nueva Marcha Federal Universitaria que se realizará este miércoles 17 en todo el país, para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario, en Junín se realizará la Marcha de las Antorchas con punto de concentración y salida en la sede de la UNNOBA de calles Sáenz Peña y Newbery, marchando luego hasta la explanada de los institutos 20 y 129 (ex Colegios Normal y Nacional).

Este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación se realizará una sesión para tratar este veto y el de la Emergencia Pediátrica y, en paralelo, estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades de las altas casas de estudios convocaron a una marcha federal bajo la consigna "Frenemos a Milei. No al veto".

El secretario general de ATUNNOBA, gremio que agrupa a los trabajadores No Docentes de la UNNOBA, destacó que "vamos a estar organizando una marcha de antorchas el miércoles a las 19, invitando a vecinos y vecinas de Junín, gremios, instituciones y la comunidad en general, todo en defensa de la educación pública.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA UNNOBA

Este miércoles 17 a las 11 horas en el Salón de Usos Múltiples “Mario Meoni” de la ciudad de Junín (Newbery 348), la UNNOBA convocó a la comunidad de la región a participar de una actividad institucional para pedir por el financiamiento del sistema universitario y la salud pública.

Se invit´p a participar al conjunto de la sociedad bajo la consigna “En contra de nadie, a favor de todos. Sí al financiamiento Universitario. Por el futuro”. Esta actividad se enmarcó en una acción coordinada de todo el sistema universitario que se da en coincidencia con la realización de la Marcha Federal Universitaria que tendrá epicentro en el Congreso de la Nación, durante la sesión en la que se tratarán los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica.

El objetivo de esta movilización es insistir en la necesidad de que las y los legisladores rechacen los vetos a iniciativas que fueron aprobadas con amplia mayoría en ambas cámaras y responden a legítimas demandas de la sociedad argentina.

La situación de las universidades

Hace dos años las universidades nacionales están funcionando sin presupuesto asignado por el Congreso de la Nación, ya que no hay Ley de Presupuesto. Esto impacta fuertemente en la autonomía universitaria y condiciona el normal desarrollo de las actividades no solo académicas sino de investigación y extensión, ya que el Poder Ejecutivo asigna los fondos de manera discrecional.

La crisis actual afecta al sistema universitario y la incertidumbre hace que docentes e investigadores estén dejando las aulas y laboratorios en busca de otras oportunidades porque es impactante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Perder docentes, investigadores y trabajadores atenta contra la calidad y genera un daño de consecuencias difíciles de mensurar.

La Ley de Financiamiento Universitario, que fue votada con gran consenso en ambas cámaras legislativas, no pone en riesgo el equilibrio fiscal y devuelve previsibilidad al sistema. En este sentido, el conjunto de las universidades insiste en que las y los legisladores conformen las mayorías necesarias para revertir el veto y devolver un horizonte de futuro a un sistema que vincula no solo a sus trabajadores sino a una inmensa cantidad de estudiantes cuyas familias, con su esfuerzo, sostienen la educación superior universitaria del país que es testimonio de calidad y que a diario da muestras de ser una herramienta socialmente valiosa.