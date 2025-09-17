Massa convocó a marchar para "defender" las universidades y el Garrahan

El ex ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, convocó a marchar para "defender" a las universidades públicas y al Hospital Garrahan este miércoles en el Congreso, en el marco de la multitudinaria movilización que se espera para esta tarde.

"Se defiende, de nuevo, el derecho de los hijos de trabajadores a la universidad y el derecho de los chicos que necesitan de la excelencia del Garrahan para salvar sus vidas", sostuvo el líder del Frente Renovador a través de un posteo en "X".

Y agregó: "Por la salud pública. Por la universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva. Es hoy".