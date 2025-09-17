Choque por alcance y vuelco en la Ruta 188

Esta tarde se produjo el incidente vehicular en el que se vieron involucrados un vehículo de carga de mediano porte y una formación agrícola tirada por un tractor, cisterna, casilla y al final una camioneta que fue embestida. Ocurrió en la Ruta 188 entre Villegas y Ameghino.

En ambos casos circulaban en sentido hacia General Villegas cuando se produjo el choque por alcance que provocó el vuelco de la camioneta Toyota Hilux.

No está establecido aún si el tractor ya había descendido de la traza nacional y se disponía a ingresar a un campo, o luego del impacto bajó hasta el lugar, quedando en la posición en que se lo observa.

Como consecuencia, la persona que circulaba en la pick up resultó con golpes, pero no revestiría gravedad; de todos modos, fue traslado al hospital de General Villegas de manera preventiva.

El conductor del tractor es de Coronel Suarez. Quien conducía la Toyota, de Los Toldos.

Fuente y fotos distritointerioir