Una mujer aprehendida por “intimidación pública agravada”

Personal de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial de Lincoln, (DDI JUNIN), mediante tareas investigativas, declaraciones testimoniales y análisis de telefonía logró identificar y poner a disposición de la Justicia a una femenina investigada por la comisión del delito caratulado intimidación pública agravada.

Desde la Ayudantía Fiscal de Gral. Pinto se extendió la orden de allanamiento para una morada de la ciudad de Lincoln la cual se materializó por parte del personal de Sub DDI Lincoln en conjunto con personal de la Comisaría de Lincoln y personal de la Estación de Policía de Seguridad Lincoln.

La diligencia fue llevada a cabo en el barrio Sagrado Corazón de esa ciudad y se procedió al secuestro del teléfono celular utilizado para realizar las llamadas intimidatorias de amenaza de bomba en el hospital de la ciudad Rubén Miravalle, acaecidas los días 3 y 11 de septiembre del corriente mes.

La investigación es llevada a cabo por la Ayudantía Fiscal de Pinto con el auxilio de Policía de Investigaciones, la cual tramita por ante la Unidad Funcional de Instrucción número 6 ambos del Departamento Judicial de Junín.

Las pesquisas surgieron en relación a dos Investigaciones iniciadas de oficio, surgiendo ambas de llamados telefónicos realizados los días 3 y 11 de septiembre, en donde una interlocutora de sexo femenino refería que había una bomba en el hospital, provocando esto la inmediata movilización de todos los recursos de seguridad de la ciudad al servicio del nosocomio para lograr la pronta evacuación y poner en marcha el plan de contingencia de acuerdo a la amenaza realizada.

