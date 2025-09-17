Vaccarezza busca incluir la salud bucal a la libreta sanitaria Materno Infantil

La diputada bonaerense por la Cuarta, Silvina Vaccarezza, presentó un proyecto de ley para incorporar a la libreta sanitaria Materno Infantil el cuidado de la salud bucal.

Por eso plantea agregar al artículo 2 del decreto-ley 10108/1983 y sus modificatorias "Libreta Sanitaria Materno Infantil", destinada al control médico de la mujer embarazada y del niño menor de 14 años, el detalle de "la atención de los cuidados de la salud bucal desde la lactancia hasta la adolescencia".

En su argumentación, la legisladora señaló que "las caries y la enfermedad periodontal son la causa prevalente de enfermedad odontológica, es por eso que es de fundamental importancia la higiene de la cavidad bucal".

Asimismo, postuló que en las alteraciones periodontales también influyen la respiración bucal, pérdida de piezas dentarias, restauraciones desbordantes, medicación anticonvulsiva y disminución del flujo salival, entre otras afecciones.

Para prevenir las enfermedades bucales y pérdida de dientes se deben realizar controles odontológicos periódicos, comenzando a los 6 meses del nacimiento y continuar cada 6 meses en los pacientes de bajo riesgo.

En tanto, en el caso de los pacientes con discapacidad lo indicado es cada cuatro meses, para lograr un mejor control de los factores que determinan el inicio y el avance de las enfermedades bucales.