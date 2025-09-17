Cornaglia anticipa un triunfo de LLA: "En octubre estoy convencido que vamos a arrasar"

Los concejales electos de LLA en Junín, Diego Cristina, Rocío Cayzac Gesteira y Leonel Juliá, mantuvieron un encuentro con el actual edil, Juan Manuel Cornaglia Re, edil con mandato vigente que pertenece a "Las Fuerzas del Cielo".

"El encuentro fue una oportunidad para intercambiar miradas y reafirmar que todos compartimos un mismo horizonte: la defensa de las ideas de la libertad y el acompañamiento a las políticas que impulsa el presidente Javier Milei", se informó.

En diálogo con Junín Digital, Cornaglia dejó sus sensaciones y destacó que "el encuentro fue productivo, una primera aproximación para ir conociéndonos y charlar sobre cómo nos vamos a organizar para adelante. Más que nada hablamos sobre lo que se viene en la campaña y la organización de la fiscalización, que es lo más importante que tenemos en el horizonte".

Consultado sobre los desafíos, resaltó que "son enfrentar y subsanar las fracturas que se fueron formando, y seguir defendiendo y difundiendo el mensaje que nosotros pregonamos, que la libertad es el camino a la prosperidad de los pueblos. Nuestra tarea como bloque, y en el corto plazo de cara a las elecciones de octubre, es mejorar la forma en que nuestro mensaje llega a la sociedad: que necesitamos un estado más austero y eficiente para que le cueste menos al contribuyente, menos burocracia y menos regulaciones para estimular la competencia y la radicación de industrias y negocios".

En tanto, respecto a las elecciones nacionales de octubre próximo, Cornaglia se mostró confiado y resaltó que "en octubre estoy convencido que vamos a arrasar. Tenemos muy buenos candidatos en todas las provincias, y estamos trabajando todos los días para hacer llegar el mensaje de la necesidad de las reformas que tenemos que seguir logrando para avanzar en la recuperación del país".