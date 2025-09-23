EDEN sigue construyendo espacios de diálogo con la comunidad

Como parte de la agenda de encuentros en Junín, EDEN articula reuniones con distintas Sociedades de Fomento para escuchar necesidades barriales. En esta instancia, referentes de la empresa recibieron en la sucursal a representantes de la Federación de Sociedades de Fomento, la Sociedad de Fomento del barrio El Picaflor y la Sociedad de Fomento del barrio Rincón del Cielo.

En el primer encuentro, se revisaron casos de facturación y se repasaron las obras realizadas en El Picaflor, mientras que en la segunda reunión, junto a los referentes de Rincón del Cielo, se presentaron proyectos de obras previstos para la zona y se abordaron temas vinculados al mantenimiento de la red.

De los encuentros participaron Julio Miguenz (Federación de Sociedades de Fomento), Adalberto Saturno (El Picaflor), Carlos Arenasi y Luis Romanelli (Rincón del Cielo). En representación de la empresa estuvieron presentes Julián Tenorio, Jefe de Sucursal, y Nahuel Ostertag, Coordinador Operativo de EDEN.

En total, la empresa mantuvo más de 10 encuentros con Sociedades de Fomento en los últimos dos meses. “Estamos muy contentos de haber generado este espacio de intercambio con los vecinos en nuestra Sucursal. Nos permitió, una vez más, despejar dudas comerciales y técnicas y comentar todo el trabajo que estamos realizando. Para nosotros es muy importante sentirnos cercanos a la comunidad y que la comunidad se sienta cercana a nosotros”, señaló Tenorio