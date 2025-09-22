Jimena Lopéz: “Para los que fugan, todo. Para jubilados y personas con discapacidad, nada”

La candidata a diputada nacional y referente del Frente Renovador, Jimena López, advirtió en redes sociales que en los últimos años se dilapidaron más de 100 mil millones de dólares en conceptos que beneficiaron a la especulación financiera sin generar un verdadero plan de desarrollo. En ese sentido, afirmó: “Hubo un blanqueo por 32.500 millones, dos cosechas extraordinarias por 35 mil millones, un gasoducto de 7 mil millones y un préstamo del FMI por 25 mil millones. Todo se lo quemaron”.

En este contexto, López remarcó que el gobierno nacional vuelve a lanzar un nuevo “dólar soja”, una medida que, al no estar acompañada por un programa macroeconómico consistente, terminará una vez más en la timba financiera. Y señaló: “Mientras tanto, a pesar de todos esos recursos, no quieren pagar las prestaciones básicas para las personas con discapacidad”. Y agregó: “Para los que fugan, todo; para los especuladores, todo; para jubilados y personas con discapacidad, nada”.

Finalmente, la candidata sostuvo que la situación expone con claridad el modelo de prioridades del gobierno nacional: “Se quemaron 100 mil millones de dólares y no se resolvieron los problemas estructurales del país”. En la misma línea, cerró: "La cuenta la pagan los argentinos y las argentinas de a pie, en el partido más desigual: Timba 100 mil palos verdes, argentinos 0”.