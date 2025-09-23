Las consecuencias de la motosierra: Abrazo simbólico a "Casa Pueblo" Junín tras el anuncio de su cierre

Concejales de Unión por la Patria (UxP) participaron del abrazo simbólico a la "Casa Pueblo" Junín, el dispositivo comunitario cerrado por decisión del gobierno nacional que afecta el tejido social de la ciudad.

La acción colectiva, que contó con la presencia los concejales Clara Bozzano y Maia Leiva, además de Lautaro Mazzutti, visibilizó las consecuencias concretas de la "motosierra" en el territorio. "El cierre de este dispositivo no es solo un recorte más, es una herida directa a quienes encontraron allí un lugar de cuidado, contención y acompañamiento real", expresaron.

Los concejales recordaron que, durante casi cuatro años, Casa Pueblo fue un pilar para "jóvenes, familias y personas atravesadas por el consumo problemático". Y remarcaron el doble impacto del cierre: no solo se deja a los usuarios sin asistencia, sino que también "profesionales comprometidos hoy también se quedan sin trabajo".

Lejos de resignarse, el bloque peronista se plantó en una postura de resistencia y prometió dar pelea para sostener este tipo de políticas de contención.

"Desde nuestro lugar, seguiremos luchando para que estos espacios sigan existiendo y acompañando a quienes más lo necesitan", sentenciaron, en una clara advertencia de que la batalla contra el ajuste se librará en cada rincón del territorio.