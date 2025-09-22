Petrecca tras los festejos en el Parque Borchex: "Ya es una marca registrada"

Lejos de los tradicionales festejos que durante décadas se realizaron en el Parque Natural Laguna de Gómez, el municipio de Junín organizó un nuevo Día del Estudiante en el Parque Borchex. Allí, miles de jóvenes y familias no solo disfrutaron de una extensa agenda musical, también de una feria de emprendedores y carritos gastronómicos.

"Esto es lo que buscamos, un evento que disfrute todo Junín y la región y también sea una oportunidad para los artistas locales de Junín y la región, emprendedores y los gastronómicos", destacó Petrecca.

La secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, en tanto, también destacó el "el gran trabajo de todo el equipo de gobierno, encabezado por el intendente Pablo Petrecca, quien hace unos años tomó una decisión importante y que fue la de trasladar los festejos de la primavera al Parque Borchex para que pudiera ser disfrutada por mucho más jóvenes y familias. Esto es lo que buscamos como gestión, que esta fiesta sea cada año más importante y sede del festejo de los estudiantes de toda la región".

Finalmente, el Intendente Pablo Petrecca aseguró que "este festejo masivo ya es una marca registrada, ver a miles de jóvenes disfrutando y pasándolo bien, también muchísimas familias. Esto es lo que buscamos, un evento que disfrute todo Junín y la región y también sea una oportunidad para los artistas locales de Junín y la región, emprendedores y los gastronómicos, quienes además hacen un aporte para que esto se pueda llevar a cabo".

Petrecca también agradeció "el trabajo de las fuerzas policiales y todas las áreas municipales, que ante una movida tan grande, todo se ha desarrollado con normalidad. Estamos sorprendidos además, por la gran cantidad de chicos de toda la zona, que eligen Junín para disfrutar de este día".

Emotivo momento

La celebración por el Día del Estudiante tuvo un emotivo momento cuando la mamá de Jesús, un joven que iba a ser parte de la grilla artística y que hace alrededor de 30 días decidió quitarse la vida. Ella se subió al escenario y aprovechando el mes de la salud mental, para concientizar a los jóvenes sobre este tema ante un fuerte aplauso de todos los presentes.

