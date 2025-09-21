Fatales accidentes en Ruta 5 y Ruta 205 durante la tormenta: Dos personas fallecidas y varios heridos

Este sábado, dos rutas bonaerenses, cercanas a la localidad de Chacabuco fueron escenario de dos trágicos accidentes viales que dejaron como saldo dos personas fallecidas y varios heridos. Ambos siniestros ocurrieron en medio de intensas lluvias, lo que generó condiciones adversas de tránsito y complicó la labor de los equipos de emergencia.

En la Ruta Nacional 205, a la altura del kilómetro 287, en la zona de La Nicolasa, volcó una camioneta Ford Ranger conducida por Edberto Rodolfo Fuentes, de 67 años, oriundo de Bolívar. El hombre viajaba solo y, según las primeras versiones, perdió el control del vehículo debido al pavimento resbaladizo, lo que provocó el vuelco. Fuentes quedó atrapado en el interior y falleció en el acto. En ese mismo sector se produjo además otro despiste, protagonizado por un Volkswagen Gol Trend, aunque en este caso no hubo heridos de gravedad.

Por otra parte, en la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 241, entre Bragado y Nueve de Julio, se registró un choque frontal entre un camión Iveco y un Chevrolet Corsa. En el auto viajaba Ramón Francisco Olmos, de 64 años, oriundo de Pico Truncado, Santa Cruz, quien murió en el lugar. Lo acompañaban Emilse Natali Olmos, de 34 años, que sufrió lesiones leves, y una niña de 3 años que resultó ilesa. El impacto obligó a cortar la ruta en ambos sentidos durante varias horas, generando importantes demoras en el tránsito.

Los dos siniestros tuvieron un denominador común: la intensa lluvia que azotó la región durante gran parte de la jornada. Las condiciones climáticas adversas, con calzada mojada y visibilidad reducida, fueron determinantes en ambos episodios.

Fuente chacabucoenred

Fotos chacabucoenred y quepensaschacabuco