Axel Kicillof llamó a “consolidar” el triunfo de septiembre y recibió respaldo de los intendentes

Una importante cumbre para el peronismo bonaerense tuvo lugar este viernes en Ensenada de cara a las elecciones nacionales de octubre. La reunión fue convocada por el gobernador Axel Kicillof y fue el primer encuentro en el que participan intendentes y candidatos de todas las tribus internas.

Hasta el camping del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA), llegaron más de 80 intendentes, ministros bonaerenes y los candidatos nacionales a diputados de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires.

Sergio Massa avisó que no estará presente ya que está de viaje en el exterior y tampoco estuvo Máximo Kirchner, por cuestiones personales. Si hubo presencia fuerte de intendentes camporistas encabezados por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Fortalecido por el resultado en las elecciones bonaerenses y legitimado por la decisión de desdoblar los comicios- el mandatario provincial agradeció a los jefes comunales el trabajo realizado. Uno de los alcaldes presentes contó a Infocielo que Axel Kicillof marcó la importancia de “celebrar que los bonaerenses rompieron con la decepción y abrieron la esperanza”.

En el cónclave hablaron los primeros candidatos nacionales Jorge Taiana, Jimena López y Juan Gabrois. También hubo palabras breves del intendente anfitrión Mario Secco y del ministro de Gobierno boanerense Carlos Bianco. El cierre para el gobernador bonaerense que estuvo acompañado por la totalidad de su gabinete

“Vamos a militar la lista de Fuerza Patria con la tranquilidad de saber que llevamos al congreso a diputados y diputadas que le van a poner el freno a Milei, a representar y defender a nuestra provincia de Buenos Aires” afirmó Kicillof.

Reforzar el triunfo de septiembre y territorializar la campaña, el pedido de Axel Kicillof

Según indicaron algunos de los jefes comunales presentes, “se marcó la necesidad de consolidar y reforzar el triunfo de septiembre” y “territorializar la campaña” para “hacer nuestro al candidato” explicaron.

“El mensaje fue que la lucha contra todo lo que significa Milei sigue el 26 de octubre y ahí vamos a estar militando mas fuerte que nunca los intendentes y la militancia de todos los distritos de la provincia” indicó otro de los alcaldes consultados por Infocielo.

“Todos queremos ganar el 26 y vamos a poner todo”

Como se sabe, sectores del kirchnerismo habían sembrado dudas cuando se oponían al desdoblamiento electoral– aún ponen reparos pese a la contundencia del resultado- sobre el compromiso del conjunto de los jefes comunales con la elección nacional al haber ya resuelto la discusión territorial y no poner nada en juego.

“Acá nadie se desmoviliza. Tenemos que seguir trabajando, estando cerca de la gente, y demostrar una vez más que el peronismo está de pie, latiendo y que seguimos sumando fuerzas” arengó Axel Kicillof durante la cumbre.

En tanto, algunos de los intendentes remarcaron que el clima fue de compromiso de todas las partes: “Tanto en la bienvenida del intendente anfitrión – Mario Secco- como en las palabras de Axel eso quedó totalmente claro: Todos queremos ganar el 26 y vamos ha poner todo para lograrlo” aseguró un jefe comunal del interior.

¿Qué dijeron los candidatos se fuerza Patria?

Durante el encuentro también hablaron los primeros candidatos a diputados.

Jorge Taiana, cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires señaló que “no estamos enfrentando a un adversario menor, sino a un Gobierno de ultra derecha que vino a destruir los derechos conquistados por nuestro pueblo. Frente a ello, se necesitan diputados nacionales como los que integran la lista de Fuerza Patria, con la firmeza y la convicción para no traicionar nunca el voto popular” resaltó.

La massista Jimena López habló de un “enorme desafío” para el peromismo en sus tarea de “construir una oposición potente, proactiva y que abrace a nuestro pueblo: provenimos de diferentes lugares y tenemos matices, pero sabemos muy bien quién es nuestro adversario y eso es fundamental para construir una nueva victoria” dijo.

El dirigente social Juan Grabois pidió “duplicar los esfuerzos para demostrar que Fuerza Patria es la representación de todas y todos los que no queremos este modelo de deshumanización que lleva adelante el Gobierno nacional” sostuvo.

También habló Teresa García, una de las senadoras cercanas a Cristina Kirchner que más se resistía al desdoblamiento pero que ahora parece dispuesta a dar vuelta la página: eresa García sostuvo: “El 7 de septiembre la sociedad dio un claro gesto de rechazo al Gobierno nacional y lo expresó contundentemente en las urnas. Es hora de fortalecer la expectativa depositada en este espacio político y volver a ser el vehículo para recuperar la Patria” planteó.

Este sábado, distintos sectores de Fuerza Patria se mostrarán juntos en una una movilización hasta el departamento de San José 1111, a cien días de la detención de Cristina Kirchner.

