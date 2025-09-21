Se llevará a cabo un nuevo operativo de documentación en Junín.

Durante el miércoles 24, en el Centro de Jubilados Zona Norte, y el jueves 25 de septiembre en la Sociedad de Fomento del barrio San Franscisco, se llevará a cabo un nuevo operativo de documentación a cargo de la Dirección de Documentación de la Jefatura de Asesores del Gobernador de la provincia de Buenos Aires.



Lautaro Mazzutti, Director Provincial de Análisis Político Estratégico de la Jefatura de Asesores, manifestó “La decisión de la Ministra Cristina Alvarez Rodríguez y del Gobernador Axel Kicillof, es facilitar a través de estos operativos la gestión de documentación imprescindible para la cotidianidad de cualquier persona.”



Agregó “Trabajamos articuladamente con las diferentes instituciones intermedias de nuestra localidad para generar políticas de cercanía”



Para finalizar, el funcionario destacó que "Llevamos 4 años consecutivos de operativos de documentación realizados en nuestra ciudad, buscando acercar el Estado provincial a los vecinos y vecinas. Agradecemos a las instituciones por siempre tan buena predisposición"



Los trámites que se podrán realizar son: DNI, solicitud de partidas, certificados de domicilio y extravío, certificado de pre - identificación, empadronamiento de personas extranjeras, iniciar el trámite de cambio de género.



Todos estos trámites se podrán realizar de manera gratuita y se atenderá por sistema de turnos.



Miércoles 24/9- 10 a 15 hs

Centro de Jubilados Zona Norte (Quintana 1477)

Turnos al: 2364 453302



Jueves 25/8- 10 a 15 hs

Sociedad de Fomento Barrio San Francisco (Arquímedes 438)

Turnos al: 2364 453302 / 2364 456001