El Sindicato Empleados de Comercio agasajo a los jubilados mercantiles

Este sábado en el Club Rivadavia de calle Padre Ghío en el barrio Belgrano se realizó el festejo del Día de los Jubilados para el sector jubilado mercantil , en un almuerzo que reunió a más de 400 personas.

El secretario general del Sindicato Empleados de Comercio, Federico Melo, destacó en diálogo con JUNIN24 que «los protagonistas son ellos que constituyeron el cimiento de nuestra institución. Hoy los estamos acompañando con muchos servicios y es muy satisfactorio poder hacerles un mimo cuando están pasando un momento muy difícil».

«El Sindicato como todas las otras instituciones atravesamos también cierta crisis, que estamos tratando de manejarlo de la mejor manera, administrando los recursos, servicios, junto a los compañeros que nos ayudan muchísimo», remarcó.

Melo recordó que el próximo 26 de septiembre es el Día del Empleado de Comercio que será trasladado al lunes 29, acordado con las cámaras empresarias, para dar cumplimiento al descanso de los trabajadores del sector. «Ya se acordó con la cámara de comercio», recordó Melo.

El dirigente sindical puso de relieve que «todos los servicios sociales que brindamos, de salud, son sin cargo a los jubilados activos que fueron empleados de comercio que aportaron toda su vida y hoy tratamos de acompañarlos de esa manera, junto a otras acciones como la colonia de adultos mayores que funcionan en nuestro complejo, en la cual hay inscriptos más de noventa jubilados, además de excursiones y turismo», detalló.